Posillipo: mare e arenili stuprati dall’inciviltà E alla spiaggia delle monache i gabbiani banchettano tra i rifiuti

La prassi è ormai consueta. Ad un certo punto della giornata, soprattutto di domenica, i bagnanti lasciano la spiaggia per cedere il posto ai gabbiani che banchettano tra i rifiuti, resti di pic-nic, spuntini e pasti, abbandonati sull’arenile.

È la triste ed incivile realtà che si ripete con insistenza e senza soluzione di continuità sulla Spiaggia delle Monache a Posillipo.

Diversi cittadini hanno nuovamente documentato la situazione dopo l’ultimo week-end di sole e mare. Un tappeto di monnezza ricopre la sabbia mentre il garrito dei volatili attirati dai residui delle cibarie rompe il silenzio.

“È un film visto e rivisto ma che non per questo provoca meno sentimenti di rabbia, frustrazione, sgomento e tristezza” - commentano il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci a cui si sono rivolti diversi residenti di zona -“Il finale va però cambiato e lotteremo con tutte le forze per riscrivere la sceneggiatura. Non più inciviltà, anarchia, mancanza di rispetto e monnezza ma decoro, pulizia, regole e vigilanza.

Ci ritroviamo e richiedere l’ennesimo intervento su questa spiaggia vittima di continui stupri di inciviltà e anarchia.

Ripulire e curare la faccia serve a poco se poi gli abusi si ripropongo. È assolutamente necessario adoperarsi per attivare un sistema di prevenzione e tenere lontani i portatori insani di degrado, inquinamento e sporcizia dai luoghi pubblici da troppo tempo infettati da un male che può essere curato se si vuole. Il nodo gordiano è forse questo: lo si vuole davvero? Noi sicuramente lo vogliamo così come i cittadini esasperati.”