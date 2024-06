Si ripresenta sotto casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento Arrestato dalla polizia un 39enne napoletano

Gli agenti del commissariato Poggioreale, sono intervenuti in un appartamento in zona Arenaccia per la segnalazione di persone in difficoltà.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo ed una donna che, in evidente stato di agitazione, hanno raccontato che il figlio, poco prima, nonostante avesse un divieto di avvicinamento, aveva bussato insistentemente al citofono per poi allontanarsi.

In quel momento, gli operatori, mentre dialogavano con la coppia, hanno udito un ripetuto suono di citofono, pertanto, gli agenti sono scesi in strada dove hanno intercettato il prevenuto che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando non è stato bloccato.

Per tali motivi, un 39enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto poiché inottemperante al provvedimento cui è sottoposto e per minacce a pubblico ufficiale.