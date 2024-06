Colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli: feriti due giovani, uno è grave Indagine da parte della squadra mobile per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Due giovani di 22 e 25 anni sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli. I ragazzi si trovavano nei pressi di un negozio in via Santa Chiara quando un uomo ha sparato colpendoli alle gambe e al basso ventre. I due giovani sono riusciti a raggiungere l'ospedale Vecchio Pellegrini per le cure: ferita alla gamba destra per il 22enne, dimesso con una prognosi di quindici giorni, mentre il 25enne, ferito gravemente al basso ventre e ricoverato presso il nosocomio partenopeo, è in pericolo di vita. La squadra mobile sta indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e il movente legato ai due tentati omicidi.