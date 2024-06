Ferito per errore nell'agguato, il pizzaiolo è ancora in Rianimazione Il 25enne centrato da un proiettile all'addome nel centro storico: "Vogliamo giustizia"

Chiedono giustizia per il figlio, che lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale al Pellegrini di Napoli. I genitori del 25enne centrato da un colpo di pistola all'addome in via Santa Chiara a Napoli (angolo con largo Banchi Nuovi) è ancora ricoverato in Rianimazione.

I sanitari dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è ricoverato, l'hanno sottoposto a diverse operazioni: il giovane, incensurato, è stato colpito per errore. L'obiettivo dei sicari era il 22enne - ferito anch'egli - che secondo gli investigatori è legato alle famiglie criminali dei Quartieri Spagnoli.

La Polizia prosegue nelle indagini: oltre ad aver raccolto le testimonianze dei presenti, gli agenti della Squadra mobile hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza della zona per provare a risalire ai killer.