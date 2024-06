Seduta su una panchina a spacciare droga: arrestata una 51enne L'intervento della polizia in piazza nazionale a Napoli

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nazionale, hanno notato un uomo che, a passo svelto e con delle banconote tra le mani, si stava dirigendo verso una donna seduta su di una panchina.

Il servizio di osservazione da parte dei poliziotti ha trovato positivo riscontro quando l’uomo, dopo averle consegnato del denaro, ha ricevuto qualcosa in cambio per poi a far perdere le proprie tracce.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato la prevenuta trovandola in possesso di 17 involucri di marijuana del peso di 23 grammi circa e di 165 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione della donna dove hanno rinvenuto 257 involucri di marijuana del peso di 340 grammi circa

Pertanto, l’indagata, identificata per una 51enne napoletana con precedenti, anche specifici, è stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.