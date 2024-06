Piantedosi annuncia: in arrivo 4.800 nuovi operatori delle forze dell'ordine A Napoli in arrivo 100 nuovi agenti

"La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Ecco perché abbiamo aumentato ancora il numero delle Forze dell'ordine. Sono oltre 4.800, tra poliziotti e carabinieri, i nuovi operatori che in questi giorni stanno prendendo servizio in tutta Italia. Giovani donne e uomini in divisa che sono certo sapranno offrire un importante contributo al Paese". Lo ha dichiarato il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. "Nelle sole città metropolitane, al netto dei pensionamenti - ha spiegato il ministro - arriveranno ben 1.000 nuove unità in più.

Di queste, in particolare, 221 saranno assegnate a Roma, 100 a Napoli, 87 a Firenze e a Milano, 74 a Bari, 65 a Venezia, 45 a Bologna, 50 a Torino e 30 a Reggio Calabria. Importanti risorse che si vanno ad aggiungere al rilevante aumento degli organici già realizzato nel 2023 e nel primo semestre di quest'anno".

Inoltre, ha proseguito Piantedosi, "nelle maggiori località turistiche abbiamo previsto per l'estate un rinforzo di oltre 2.000 operatori tra Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza". Un aumento, ha concluso, "ottenuto grazie alle misure varate dal Governo per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza a tutela dei nostri cittadini".