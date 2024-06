Stop agli incendi nell’ex campo rom di Barra: occorre agire L'appello del segretario cittadino di Forza Italia Napoli Iris Savastano

"Come da consuetudine, perché ormai di consuetudine si tratta, ogni estate la città di Napoli e la sua amministrazione Comunale si trovano a dover fare i conti con un incendio divampato nell'ex campo Rom del quartiere Barra, nei pressi di via Mastellone."

"Vale la pena ricordare che l'amministrazione comunale ha sempre promesso interventi di bonifica mai eseguiti e monitoraggi dell'area in questione avvalendosi dell'operato dell'Arpac e dell'Asl territoriale. Ad oggi il risultato è l'ennesimo rogo a Barra.

I cittadini hanno il diritto di vivere in una città sicura e pulita, dove l'aria sia salubre e respirabile. Come gruppo Forza Italia chiediamo, con forza, che l'area dell'ex campo Rom venga sottoposta quanto prima ad una bonifica che ormai non può essere più rimandata e a più stringenti controlli anche con l'utilizzo di impianti di video sorveglianza."