Ruba un telefono sotto gli occhi di un poliziotto libero dal servizio: arrestato In manette a Napoli un 31enne

Un poliziotto dei falchi della squadra mobile, libero dal servizio, nel transitare in Piazza Nicola Amore ha notato un uomo che, dopo essersi avvicinato ad una donna, le ha sfilato il telefono cellulare che aveva tra le mani per poi darsi a precipitosa fuga salendo su un bus di linea.

Senza mai perderlo di vista, l’operatore ha inseguito l’autobus cittadino e nel frattempo ha contattato la sala operativa che ha diramato la nota radio tanto che, dopo pochi istanti, sono sopraggiunti gli agenti dei falchi della squadra mobile e del commissariato Decumani che hanno bloccato lo scippatore segnalato trovandolo in possesso della refurtiva.

Per tali motivi, un 31enne del marocco con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo; il cellulare, invece, è stato restituito alla proprietaria.