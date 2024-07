Ennesimo grave rogo al campo Rom di Giugliano: è allarme Borrelli: "Sono bombe ecologichem bisogna intervenire presto!

Ennesimo grave rogo presso il campo Rom di Giugliano. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco ma l'incendio è già visibile a km di distanza.

"Questi campi - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - sono bombe ecologiche che vanno solo smantellati. Bisogna farlo per chi ci vive a partire dai bambini, per l'ambiente e per la cittadinanza. Senza interventi netti le cose sono destinate solo a peggiorare".