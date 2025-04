Casoria: premio alla carriera per Nando Troise L'evento si terrà martedì 15 aprile alle ore 16:00 in biblioteca

Cerimonia di premiazione di Nando Troise, direttore di Casoria Due, decano del giornalismo casoriano e figura di riferimento nello sport e nella cultura della città.



L'evento si terrà martedì 15 aprile alle ore 16:00 presso la Biblioteca "Monsignor Mauro Piscopo", in via Aldo Moro, Casoria. A rendere omaggio alla carriera e all’impegno di Troise saranno il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, e il vicesindaco e assessore alla cultura, Gaetano Palumbo.



La cerimonia sarà un'occasione per celebrare un protagonista dell’informazione locale e il suo prezioso contributo alla crescita culturale e sociale della comunità.