Saviano: ecco il nuovo sistema di videosorveglianza territoriale Prevede il rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana

Il nuovo sistema di videosorveglianza è realizzato con 43 nuove telecamere, collegate alla sala controllo posta all'interno del comando della polizia municipale, ed entrerà in funzione entro il prossimo mese di giugno.

Le telecamere controlleranno l'intero territorio comunale, dal centro alle periferie, per garantire principalmente maggiore sicurezza e serviranno a garantire una maggiore vivibilità con azioni di prevenzione e repressione dei reati ma anche per interventi volti al mantenimento del decoro urbano.

"Gli obiettivi principali sono proprio questi - dice il sindaco Vincenzo Simonelli - prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare, sorvegliando in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica".

L'efficace sistema di occhi elettronici favorirà la prevenzione e repressione di fatti criminosi anche attraverso informazioni continue che il sistema sarà in grado di fornire. Le zone sorvegliate saranno adeguatamente indicate.

Gli occhi elettronici saranno puntati sull'area del centro urbano, comprensivo della zona storica, e sulle zone periferiche oltre a monitorare monumenti di interesse storico, artistico, architettonico e di culto.

La sala operativa disporrà delle apparecchiature necessarie a garantire la visualizzazione dei flussi video e l’accesso alle registrazioni.

L’intervento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento del ministero dell’interno di circa € 116.560,56 e cofinanziamento a carico dell’amministrazione comunale di circa € 130.000,00 per un totale di € 246.560,56. I lavori sono realizzati dalla società Cns Tech spa, aggiudicataria dell'appalto.