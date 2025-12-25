Il sindaco Manfredi: "Ci siamo per il restyling dello stadio "Maradona" Il sindaco: "Stadio di nuova costruzione possibile ma difficile. I tifosi del Napoli a Cremona"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole: "I tifosi del Napoli andranno a Cremona, ve lo garantisco. E cercheremo di lavorare in modo che certi vincoli vengano alleggeriti almeno per le partite normali e non per quelle a rischio. Queste restrizioni stavano diventando fastidiose, non è possibile che i tifosi napoletani non possano seguire la propria squadra in trasferta. Il Napoli ha conquistato davvero un grande e bella vittoria in Arabia. Antonio Conte è un vero condottiero. Devo dire che da quando sono sindaco di Napoli non ci possiamo lamentare dei risultati sportivi della squadra. (ride; ndr).

Stiamo lavorando sulla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. I lavori sul terzo anello possono partire velocemente, ma c’è il problema legato alle vibrazioni. Stiamo facendo delle prove e sperimentazioni per eliminare le vibrazioni provenienti dallo stadio, utilizzando l’apposita tecnologia. Abbiamo una serie di esperti provenienti da ditte internazionali che stanno lavorando ad una serie di dispositivo per risolvere il problema. Il terzo anello è sicuro, il problema sono le vibrazioni. È un progetto che dobbiamo fare con la Regione Campania, ma il nuovo Presidente ha dato già la sua disponibilità. È nell’interesse della città realizzare questo progetto.

Se Aurelio De Laurentiis e il SSC Napoli vogliono fare uno stadio nuovo, noi siamo favorevoli e daremo tutto il supporto possibile, ma fare uno stadio è una cosa complicata, tenendo conto di tutte le interazioni urbanistiche e il traffico. Lo stadio deve essere costruito in un luogo dove tutto ciò è possibile e fattibile. La soluzione del Caramanico è molto problematica. C’è la preesistenza del mercato e dei mercatali che devono essere spostati da lì, è un processo molto costoso. Non è possibile alcuna forma di convivenza per come è stato progettato lo stadio da De Laurentiis.

È quasi risolta la questione legata al “Largo Maradona”. È stato presentato il progetto con il parere positivo della soprintendenza e nei prossimi giorni daremo l’autorizzazione. Tra l’altro, è un bel progetto dal punto di vista architettonico e molto curato nei dettagli.

Io e Aurelio De Laurentiis ci parliamo spesso, ci faremo di sicuro gli auguri. Gli voglio fare i miei complimenti per quello che sta facendo poiché è un grande Presidente. Auguro di cuore a tutti i napoletani e alle loro famiglie di un Buon Natale e di un Sereno 2026 in cui ci auguriamo che ognuno di noi possa realizzare un piccolo pezzo dei propri sogni. Un Augurio speciale lo voglio fare a due categorie di persone: agli anziani e ai tanti ragazzi napoletani che vivono e lavorano fuori e che tornano oggi per trascorrere il Natale in famiglia. Noi ci auguriamo che un giorno questa città possa accogliere i tanti talenti napoletani che sono in giro in Italia e nel mondo. Noi abbiamo bisogno di loro! E saluto anche i tanti napoletani che vivono in giro per il mondo".