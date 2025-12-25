Napoli, Natale con la testa a Cremona per tornare a vincere in campionato Azzurri al lavoro sul campo, mentre la società si prepara al mercato di gennaio a saldo zero

Natale con la testa al campionato per il Napoli: dopo la vittoria della Supercoppa e la cena per gli auguri, si lavora a Castel Volturno, perché il ritorno in campo è vicino. Domenica gli azzurri faranno visita alla Cremonese nella sfida delle ore 15: la prima di due trasferte consecutive in questi giorni di festività. La Serie A non si ferma, e non vuole farlo neanche il Napoli, che col trionfo in Arabia ha messo da parte le due sconfitte consecutive, in Champions con il Benfica e in campionato contro l'Udinese. E si dovrà ripartire proprio da una risposta in ottica primo posto, aspettando poi i recuperi della 16 giornata a gennaio.

A parte la bolla di Riyadh, è proprio il rendimento lontano dal Maradona che preoccupa: ecco perché la doppia trasferta, a Cremona e poi a Roma con la Lazio, sarà un banco di prova importante. Intanto la società si prepara al mercato a saldo zero per il mese di gennaio. Il cosiddetto blocco "soft" consente qualsiasi operazione, ma a patto che non comporti spese. Questo vuol dire lavorare su prestiti, oppure su acquisti derivanti da cessioni di pari livello. E proprio sulle cessioni lavora il ds Manna, in cerca di sistemazione per Marianucci, Vergara e Ambrosino.