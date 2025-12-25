De Laurentiis: "Sapere di aver contribuito a momenti di gioia mi rende felice" Gli auguri del presidente del Napoli ai tifosi con un post su "X"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rivolto come da tradizione gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi azzurri attraverso un post pubblicato sul suo profilo X. "A nome di tutto il Calcio Napoli gli auguri più sinceri e calorosi di buon Natale a tutti. Per il Napoli è stato un anno molto bello e ricco di successi. Sapere di aver contribuito a regalare momenti di gioia ai nostri tifosi mi rende felice. Che il Natale sia un’occasione per stare tutti insieme in famiglia, all’insegna delle tradizioni".