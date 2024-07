Nota una volante della polizia e si nasconde: trovato con la droga In manette un 34enne napoletano

Tre agenti del commissariato San Paolo, liberi dal servizio, mentre percorrevano via Marco Aurelio per recarsi a lavoro, hanno notato un uomo che, alla vista di una volante che stava transitando in quel momento, è entrato frettolosamente in uno stabile per eludere il controllo di polizia.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e, anche grazie al supporto della volante del locale commissariato, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 39 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 70 grammi, di 4 involucri di hashish del peso di 8 grammi circa e di 141 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato, un 34enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.