Controlli della polizia a Chiaia e Caivano: ecco il bilancio In campo anche l'Asl Napoli 1

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e gli operatori della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia locale, dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl Napol 1, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 65 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, controllati 20 veicoli e contestata una violazione del codice della strada.

Gli operatori hanno, altresì, controllato e sanzionato 4 attività commerciali per difformità di occupazione di suolo pubblico, insegne non autorizzate, difformità strutturali, presenza di lavoratori non in regola e violazioni in materia di impatto acustico, infine, sono stati sequestrati 50 kg di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

Controlli anche a Caivano

Gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno del “Parco Verde” di Caivano.

Nel corso del servizio sono state identificate 207 persone, controllati 114 veicoli, di cui un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ed uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 4 violazione del codice della strada.