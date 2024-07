Rissa a colpi di spranga per un cancello lasciato aperto: tre denunce L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio

Quello che i carabinieri hanno trovato in un condominio di vico Simeone è il risultato di un cancello lasciato aperto. Una mazza di legno e due spranghe di ferro sporche di sangue, utilizzate durante una rissa scoppiata tra condomini della stessa palazzina.



Padre e figlio di 67 e 20 anni hanno richiamato un 55enne perché aveva osato lasciare il cancello del palazzo spalancato. Dal rimprovero si è passati rapidamente agli insulti e poi alle mani. Pugni e calci da una parte e dall’altra, nel pianerottolo poi nell’abitazione di padre e figlio.



Spuntate le mazze, anche loro sono rientrate nel conto della rissa. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti qualche istante dopo, allertati da diverse chiamate al 112. I 3 sono stati prima medicati in ospedale, poi denunciati per rissa aggravata.