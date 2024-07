Sorpreso in auto con la droga: arrestato un 48enne L'intervento della polizia a San Pietro a Patierno

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Luigi D’Anna, hanno notato un’autovettura con a bordo un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato sia il conducente, che è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana del peso di circa 7,8 grammi, di una stecca di hashish del peso di 4,1 grammi, di un coltello con la lama della lunghezza di 5 cm e di un bilancino di precisione, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto un pianta di marijuana, circa 81,6 grammi della stessa sostanza, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso con 15 pallini e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, un 48enne napoletano con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.