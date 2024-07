Evade e viene sorpreso con la droga: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne

Gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, nel transitare in via Poerio in direzione di piazza Garibaldi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti, pertanto, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una bustina contenente circa 5 grammi di marijuana, un involucro di hashish del peso di circa un grammo e di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 34enne gambiano, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, per tali motivi, è stato tratto in arresto per il reato di evasione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.