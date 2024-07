La ditta di autonoleggio usata come rete di spaccio, blitz al Parco Verde L'inchiesta della Procura di Napoli Nord e della Guardia di finanza: indagato un 47enne

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un'impresa individuale di autonoleggio - con nove veicoli -, riconducibile ad un pluripregiudicato di Caivano, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi del Codice antimafia da parte del Tribunale.

La Procura di Napoli Nord, dopo una serie di sequestri di cocaina nell'ambito di un'inchiesta al Parco Verde, ha approfondito la posizione dell'indagato e del suo nucleo familiare.

Le fiamme gialle hanno ravvisato una evidente sproporzione tra la capacità reddituale ed il valore complessivo dei veicol dell'impresa. Le stesse auto, inoltre, a più riprese nel corso dei controlli erano state trovate con a bordo persone con precedenti.

Così come ricostruito dal procuratore capo, Maria Antonietta Troncone, l'impresa di autonoleggio sarebbe strumentale all'attività di spaccio. Di fatto, secondo gli inquirenti, fungeva da "schermo" per l'acquisto dei mezzi utilizzati per il trasporto della droga.

L'intero complesso aziendale è stato dunque sequestrato.