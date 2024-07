Napoli, i vigili intensificano i controlli: multe e sequestri in tutta la città Il bilancio dell'attività dei caschi bianchi da Corso Vittorio Emanuele a Fuorigrotta

La Polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli in diverse zone della città. In via Sant'Alfonso Maria dei Liguori, i motociclisti hanno controllato 51 veicoli, rilevando molteplici infrazioni, tra cui 2 casi di circolazione senza copertura assicurativa, 5 casi di circolazione senza casco protettivo e 1 caso di guida con patente scaduta. Complessivamente, sono stati sottoposti a fermo amministrativo 5 veicoli e sequestrati altri 3.

Nel quartiere Fuorigrotta, le pattuglie hanno controllato 10 veicoli, rilevando 20 violazioni relative alla sosta. Effettuati anche controlli mirati alle attività commerciali dai quali sono scaturite 2 sanzioni per lo sversamento irregolare dei rifiuti, 4 per l’esposizione alla vendita di merce scaduta, 6 per occupazione di suolo pubblico, 1 per il mancato rispetto della legge antifumo ed uno per la vendita ambulante senza licenza.

A Secondigliano, sono stati eseguiti 25 controlli che hanno portato a 15 verbali, con la rimozione di 5 auto, 2 per infrazioni relative alla sosta e 3 per veicoli rinvenuti in stato di abbandono. Sono stati inoltre rilevati 5 casi di circolazione senza copertura assicurativa.

In Corso Vittorio Emanuele, l'intervento ha portato alla redazione di 25 verbali per sosta vietata, 9 rimozioni forzate, la confisca di un veicoloper omessa custodia e il ritiro di un tesserino per invalidi per uso improprio.