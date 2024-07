Donna ferita in casa da un proiettile vagante: si indaga E' accaduto accaduto nella notte a Napoli

LI. Una donna di 24 anni è rimasta ferita al torace mentre era in casa. È accaduto nella notte a Napoli, dove gli agenti del commissariato Montecalvario sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove era giunta una donna ferita a colpi d'arma da fuoco.

Cosciente, la 24enne è stata raggiunta al torace da un proiettile mentre era in casa. I medici le hanno riscontrato anche una frattura alla scapola destra. La donna è ricoverata con prognosi riservata, ma secondo i medici non è in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile.