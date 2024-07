Degrado area panoramica San Martino al Vomero: interrogazione di Muscarà Completamente dimenticata una delle zone più belle di Napoli

La consigliera regionale indipendente Maria Muscarà ha presentato un’interrogazione sullo stato di degrado e abbandono dell’area panoramica di San Martino al Vomero, una delle zone più belle di Napoli.

“E’ una tematica che ha coinvolto per anni le mie attività di denuncia, quest’area versa ancora in uno stato di incuria e degrado totale - ha dichiarato la consigliera - nel 2023 le autorità competenti avevano comunicato che, con verbale di sopralluogo dell’11 ottobre 2023, erano stati programmati una serie di interventi per ripristinare l’area in questione. Con questa nuova interrogazione ho chiesto di fornire gli aggiornamenti dettagliati su tutti gli interventi programmati: precisamente quali dei punti elencati nella risposta del 20 ottobre 2023 sono stati effettivamente portati a termine? Quali sono le tempistiche previste per gli interventi che non sono ancora stati effettuati?

È essenziale che la Giunta regionale – continua Muscarà - dia risposte chiare e tempestive su questa questione, poiché l’area panoramica di San Martino rappresenta un patrimonio di grande valore per la città di Napoli e i suoi cittadini. Il ripristino e la valorizzazione di quest’area sono fondamentali per la comunità locale e per il turismo. Continuerò a monitorare attentamente la situazione e a sollecitare le istituzioni competenti affinché vengano prese tutte le misure necessarie per risolvere questa annosa problematica”.