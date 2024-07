Movida al Vomero: controlli, perquisizioni, sanzioni e denunce Operazione in sinergia tra le forze dell'ordine, Asl e ispettorato del lavoro

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei commissariati Vomero, Arenella, Chiaiano, San Giovanni-Barra, gli operatori della guardia di finanza, con la collaborazione di personale della polizia locale, dell’Asl Napoli 1 e dell’ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 141 persone, di cui 25 con precedenti e controllato 40 veicoli.

Ancora, sono stati controllati 17 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la presenza di personale non in regola elevando complessivamente sanzioni per oltre 17.300 euro, sono stati, altresì, sequestrati 350 kg di generi alimentari.

Infine, una persona è stata denunciata poiché sorpresa alla guida con patente sospesa, mentre il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca poiché sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo.