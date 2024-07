Donna morta a Ischia, resta il giallo: disposta autopsia Trovata in un dirupo: nessun segno di violenza sul corpo, ma sarà esame autoptico a chiarire cause

Sarà effettuata l'autopsia per sciogliere gli ultimi dubbi sulla morte della donna ritrovata senza vita ai piedi di una scarpata nella frazione di Vatoliere a Barano d'Ischia. Sulle cause del decesso non ci sono infatti ancora certezze, sulla base degli elementi in possesso degli investigatori, coordinati dal capitano dei carabinieri Tiziano Laganà. La donna, una trentatreenne di nazionalità ucraina, si sarebbe allontanata dalla casa in cui abitava col suo convivente ischitano e sarebbe poi caduta percorrendo una strada isolata poco distante, ma di altezza non particolarmente elevata e proprio il suo compagno avrebbe poi dato l'allarme questa mattina. Poco dopo le 15 sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo della donna sono arrivati ??i carabinieri del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche che hanno esaminato la zona e la salma: sul corpo del 33enne non sono stati trovati segni evidenti di violenza, ma per determinare cosa abbia provocato la morte della 33enne è stato disposto l'esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni.