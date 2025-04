Uiltrasporti e Dm Technology: tavolo in prefettura a Napoli La convocazione è scaturita dallo stato di agitazione proclamato lo scorso 17 marzo

In prefettura a Napoli, si è tenuto l’atteso incontro, al quale, hanno preso parte rappresentanti dell’organizzazione sindacale Uiltrasporti e della Dm Technology.

La convocazione è scaturita dallo stato di agitazione proclamato lo scorso 17 marzo, finalizzata alla disamina congiunta delle problematiche inerenti all’appalto di igiene urbana presso il Comune di Somma Vesuviana rimaste insolute pur all’esito di incontri in sede aziendale.

In apertura del confronto, la Prefettura ha invitato le parti ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ristabilire, nell’ambito delle relazioni sindacali, un percorso quanto più ampiamente condiviso che consenta di riavviare il confronto in un clima costruttivo volto al perseguimento di una reale soluzione delle problematiche in essere.

"In primo luogo, abbiamo ribadito le motivazioni, all’origine della vertenza, a causa delle inadeguatezze della struttura e degli automezzi di trasporto per l’espletamento del servizio, all’omesso pagamento di permessi compensativi e dell’Ece (elemento di copertura economica). Ancora, abbiamo segnalato l’improvviso cambio di orario lavorativo che, escludendo i turni notturni, determina una riduzione salariale.

Infine, è stato lamentato il mancato riconoscimento del 3° livello per i lavoratori addetti alla raccolta rifiuti con ausilio di costipatore.

Inoltre, abbiamo chiarito ulteriormente le ragioni per cui rivendichiamo la prosecuzione di un accordo integrativo, che consiste nell’incremento dei buoni pasto, già applicato dalla precedente azienda titolare dell’appalto (L’igiene urbana evolution), che fu ripristinato nell’anno 2024, precisamente da luglio a novembre, con accordo e rinuncia, da parte dei lavoratori, dei buoni pasto maturati nel mese di giugno, quando ebbe inizio la trattativa.

A suo tempo, per una questione squisitamente connessa all’attuale appalto, concordammo la scadenza dell’accordo in concomitanza con il termine dell’affidamento del servizio e, cioè, il 12 novembre 2024. Stante, però, la proroga del contratto a DM Technology, in attesa dell’espletamento della nuova gara, avevamo chiesto, invano, di proseguire con il riconoscimento dei ticket mensa alle precedenti condizioni.

La Dm Technology, con riferimento alle questioni di sicurezza sollevate, ha prodotto una nota esplicativa, nella quale, ha dichiarato di aver messo in atto tutte le misure idonee a consentire la totale sicurezza dei lavoratori, in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente.

Mentre, per quanto concerne le rivendicazioni economiche, l’azienda ha respinto la richiesta di erogazione del ticket ed ha confermato l’attuale organizzazione del lavoro su turni diurni, mentre per il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale ha rinviato all’esito di una eventuale pronuncia giurisdizionale.

All’esito di un’ampia discussione, constatato il permanere del disaccordo e l’impossibilità di addivenire ad una composizione della vertenza, la procedura si è chiusa con esito negativo, quindi proclamata una prima giornata di sciopero indetta per il prossimo 29 aprile".