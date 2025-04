Terzo mandato, De Luca: "Pronuncia Altissima Corte apre stagione grandi valori" Così il presidente della Regione ironizza sulla sentenza della Consulta

"Dopo il pronunciamento dell'Alta, anzi Altissima, Corte, si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale... Ma nessuno si faccia distrarre dal lavoro!". Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA. "Le prime principali scadenze - scrive il governatore stilando un elenco puntato - sono: - Iniziativa pubblica sulle liste d'attesa - Iniziativa sull'endometriosi - Conferenza di servizi e gara di appalto per piazza Garibaldi e il Faro - Appalto lavori Eav per Porta Nolana e copertura binari fino a piazza Garibaldi - Consegna nuovi treni sulla Circumvesuviana - Conferenza di servizi e gara di appalti per il nuovo Santobono - Avvio lavori per l'ospedale Incurabili - Avvio lavori per ospedale di Castellammare - Avvio lavori per ospedale di Sessa Aurunca - Assemblea sindaci per finanziamento opere stradali - Avvio lavori stadio Arechi - Avvio lavori stadio Volpe - Conferenza servizi e appalto lavori stadio Collana - Avvio realizzazione invasi collinari - Conclusione lavori primi impianti di compostaggio - Conferenza regionale sull'Ambiente - Conferenza di servizi e appalto lavori San Pietro a Majella - Norme attuative della legge urbanistica - Ampliamento finanziamenti aziende agricole - Conclusione gara per la Quantum Valley - Avvio trattativa per nuovo asse tangenziale verso zona ospedaliera collinare. Più vari altri interventi. Vi sarà mensilmente l'aggiornamento dell'agenda dei lavori", conclude De Luca.