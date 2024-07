Scavi clandestini e traffico di reperti archeologici: aumentano i sequestri Il bilancio dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli, con competenza sulla regione Campania, in collaborazione con l’arma territoriale e gli organi periferici del ministero della cultura, hanno svolto molteplici attività preventive e repressive, con particolare riguardo al fenomeno degli scavi clandestini ed al relativo traffico di reperti archeologici nonché alle violazioni in materia paesaggistica e monumentale, senza trascurare la tutela dei beni antiquariali e librari, facendo registrare un notevole incremento di opere

sottoposte a sequestro, anche in territorio estero, per un totale di 3.397 beni culturali recuperati, del valore

di 2,5 milioni di euro, parte dei quali già restituiti agli aventi diritto pubblici e privati della Campania e di

numerose altre regioni italiane.

In particolare, il costante monitoraggio delle aree archeologiche terrestri e marine, anche mediante l’ausilio

del nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano e del nucleo subacquei carabinieri di Napoli, e le indagini di tipo telematico svolte sui canali di compravendita e-commerce, hanno permesso di recuperare nell’anno di

riferimento 2.258 reperti archeologici (contro i 2.134 dell’anno 2022), molti dei quali già musealizzati,

venendo restituiti definitivamente al patrimonio indisponibile dello Stato.