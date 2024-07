Ancora sangue sulle strade: investito da un'auto, muore 76enne Stava attraversando: alla guida dell'auto una donna, denunciata per omicidio stradale

E' deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli un 76enne di Torre del Greco investito mentre attraversava la strada. La tragedia è avvenuta in mattinata, in via Alcide de Gasperi, in direzione di viale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Troppo gravi le ferite riportate, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Alla guida del veicolo, una Chevrolet Spark, una 30enne del posto che è stata denunciata dai carabinieri per omicidio stradale.

La salma è stata sequestrata, si indaga per chiarire la dinamica del sinistro.