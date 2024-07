Minaccia e aggredisce i familiari: terrore a Miano, arrestato un uomo La polizia interviene e arresta un 42enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti nel quartiere di Miano per la segnalazione di una persona in escandescenze.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

In quel frangente, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo, che ha raccontato di temere per la propria incolumità e quella dei propri familiari poiché era stato minacciato e aggredito dall’indagato, come già avvenuto in precedenti occasioni.

Una volta posto in sicurezza all’interno dell’auto di servizio ha, altresì, danneggiato la paratia divisoria di sicurezza posteriore del veicolo con violenti calci.

Per tali motivi, un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per atti persecutori, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, e danneggiamento.