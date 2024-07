Incendio Napoli-Ponticelli: livelli diossine inferiori a valori di riferimento Lo rivela l'agenzia regionale protezione ambientale Campania

Sono disponibili i risultati del monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio divampato lo scorso 17 luglio nel sito di un’azienda di autotrasporti nel quartiere di Ponticelli a Napoli.

I dati, aggiornati alla mattina di ieri, rivela l'agenzia regionale protezione ambientale Campania, evidenziano concentrazioni nettamente inferiori ai valori di riferimento correntemente utilizzati dalla comunità scientifica, in particolare alle concentrazioni di tossicità equivalente indicate dal Lai, organismo tecnico della repubblica federale tedesca, dell’ordine di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).

Il monitoraggio è tuttora in corso: eventuali ulteriori risultati di rilievo verranno diffusi non appena disponibili.