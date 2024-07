Spighe crude, frigoriferi, sedie, tavoli e bombole di gas: blitz dei vigili Controlli a Ponticelli e nel quartiere Barra: rimossi anche veicoli in sosta irregolare

La Polizia Locale di Napoli ha condotto un’operazione mirata alla lotta contro l’abusivismo commerciale in via Carlo Miranda a Ponticelli. Gli agenti della Unità Operativa San Giovanni, insieme al personale dell’Asl e ai Carabinieri del Nas, hanno effettuato controlli prima via Miranda e successivamente via Pacioli, liberandole dagli abusivi dediti alla vendita alimentare di diversi generi.

L’operazione ha portato al sequestro di circa 100 kg di spighe crude, frigoriferi, panche in legno, sedie, tavoli, tende, bollitori, bombole di gas e diversi barbecue.

Sono state contestate sanzioni per la violazione di occupazione abusiva di suolo pubblico per circa 80 mq e per il divieto di vendita di generi alimentari esposti agli agenti atmosferici su aree pubbliche e senza autorizzazione.

Nel quartiere Barra, la Polizia Locale ha sottoposto a sequestro penale una vasta area e ha rimosso 15 paletti installati abusivamente da ignoti per delimitare aree di parcheggio. Inoltre, sono stati rimossi 10 veicoli per sosta irregolare.