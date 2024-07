Seduto su una panchina a spacciare droga: arrestato un 27enne Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Santa Maria della Fede hanno notato un uomo che era seduto su una panchina con fare guardingo.

Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti lo hanno controllato e trovato in possesso di due involucri di marijuana, di un telefono cellulare e 55 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, 3 sacchetti di marijuana del peso di 950 grammi circa, 32 involucri di marijuana del peso di 50 grammi circa, un bilancino di precisione e la somma di 340 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. Alla fine un 27enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.