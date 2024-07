Ragazza rapinata nel viaggio Roma-Napoli: arrestate tre persone Svolata nelle indagino da parte della polizia

La polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Napoli, sezione del giudice per le Indagini preliminari ufficio XX, nei confronti di tre persone (due donne ed un uomo), indiziati in concorso tra loro della rapina commessa a Napoli in via Spaventa ai danni di una ragazza conosciuta dagli indagati durante un viaggio da Roma a Napoli; una delle donne è, altresì, indagata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana .

In particolare, personale della squadra mobile – 6ª Sezione, grazie alle dichiarazioni della parte offesa, dalla disamina dei video estrapolati dalle telecamere presenti in zona ha identificato i tre individuando le singole responsabilità in ordine alla rapina commessa. Nello specifico, le due indagate avevano viaggiato da Roma a Napoli con la vittima ed avevano scoperto come la stessa avesse la disponibilità di una consistente somma di danaro custodita nella propria borsa; pertanto, l’avevano condotta, con una falsa informazione, all’interno di uno stabile di via Spaventa dove poco dopo era giunto il terzo indagato che l’aveva rapinata minacciandola con un coltello ed una pistola allontanandosi poi a bordo di uno scooter condotto da un complice. Durante fuga quest’ultimo aveva perso il proprio cellulare e la pistola, risultata essere una replica a salve.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.