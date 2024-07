Omessa dichiarazione Iva, sequestrati 377mila euro ad una società Il titolare nel mirino della Guardia di finanza: scatta il sequestro

La Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 377mila euro, emesso dal gip del Tribunale torrese su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di una società con sede a Gragnano e del rispettivo rappresentante legale, che dovrà rispondere di omessa dichiarazione.

Al termine di una verifica fiscale svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, è stata avviata una mirata attività d'indagine che ha permesso di accertare come la società, operante nel settore dell'ideazione di campagne pubblicitarie, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione Iva per l'anno 2018, il 2021 e il 2022.

Di qui il provvedimento cautelare pari a 377mila euro: i sigilli sono scattati per quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili alla società e all'indagato.