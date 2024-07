Donna ferita muore in ospedale, sale a tre il bilancio delle vittime di Scampia Aveva 53 anni ed aveva riportato diversi traumi e fratture: i figli sono in gravi condizioni

Una tragedia senza fine, con il bilancio - già tragico - che si fa ancora più pesante. E' deceduta all'ospedale Cardarelli di Napoli Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era una delle persone ferite nel crollo del ballatoio alla Vela Celeste.

I medici le avevano riscontrato un politrauma, oltre alla frattura della milza e del bacino. Patrizia Della Ragione era la madre di Roberto Abbruzzo, la prima vittima del crollo, di 29 anni. L'altra vittima, Margherita Della Ragione, 35 anni, era la nipote di Patrizia Della Ragione deceduta oggi.

I due figli dell'ultima vittima - 34 e 23 anni - sono tuttora ricoverati all'ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni. Patrizia era la nonna di quattro delle sette bambine ricoverate al Santobono.

"Alle ore 13 circa i sanitari del reparto di rianimazione hanno constatato il decesso della paziente, ricoverata a seguito del crollo di Scampia. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate, tanto da essere immediatamente accolta nel reparto di rianimazione del padiglione di Emergenza dell'ospedale - si legge nella nota del Cardarelli -. Attualmente lo stesso reparto accoglie una seconda donna giunta in ospedale a seguito del crollo che, pur presentando un quadro estremamente grave, si trova in una condizione stabile. Presso l'ospedale, inoltre, è ricoverata nel Trauma Center una paziente le cui condizioni sono soddisfacenti e il quadro clinico è in miglioramento rispetto alle 24 ore precedenti".