Disastro Scampia, i rappresentanti del Comitato Vele ricevuti in Comune Proseguono le verifiche: 66 alloggi accessibili, per altri 100 servono interventi

Si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo San Giacomo l’incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi, la vicesindaco e assessora all’urbanistica Laurea Lieto, il consigliere comunale Rosario Andreozzi e una delegazione del Comitato Vele. Durante l’incontro, è stato ribadito che l'obiettivo prioritario dell’amministrazione - in pieno accordo con la comunità di abitanti delle Vele - è garantire il rientro delle famiglie negli alloggi in condizioni di sicurezza.

"I tecnici comunali stanno lavorando a pieno regime per verificare le condizioni di staticità degli accessi a ciascun appartamento. Ad oggi, 66 alloggi sono stati certificati accessibili in piena sicurezza, mentre circa 100 necessitano di interventi limitati di miglioramento delle condizioni di accesso. La restante parte degli alloggi risulta invece interdetta per problemi di sicurezza - si legge nella nota di Palazzo San Giacomo -. Di concerto con il Comitato e la comunità della Vela Celeste, l’amministrazione sta provvedendo a garantire i comfort necessari alla popolazione in condizioni di emergenza, con il coordinamento della Prefettura di Napoli e in collaborazione con la Protezione Civile comunale e regionale, Asl, associazioni di volontariato e terzo settore".

In queste ore, il Comune sta mettendo a punto il programma di rientro delle famiglie negli alloggi in condizioni di sicurezza e secondo le tempistiche previste dagli interventi necessari a garantire l’accessibilità. Verranno quindi stabiliti insieme una tempistica per tutti gli sfollati e un percorso definito per coloro che dovranno aspettare.

Durante l’incontro, è stato infatti ribadito che tutte le informazioni operative saranno condivise con il comitato Vele e la comunità di abitanti, in parte attualmente presente nella facoltà di Medicina di Scampia.