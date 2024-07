Sfollati di Scampia, il Comune ai napoletani: "Ecco come dare una mano" Prosegue la raccolta di beni di prima necessità

Raccolta generi di prima necessità per le famiglie sfollate dalla Vela Celeste di Scampia, per chi desidera sostenere le famiglie il punto di raccolta, in accordo con la Caritas Diocesana, è soltanto presso la parrocchia "Maria Santissima del Buon Rimedio parrocchia" a Scampia. Non esistono altri punti di raccolta autorizzati e controllati dal Comune di Napoli. Lo fa sapere Palazzo San Giacomo in una nota.

"Infine, l'amministrazione sta predisponendo iniziative congiunte con la Fondazione Santobono al fine di realizzare attività per i bambini e le famiglie".