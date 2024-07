Morte e distruzione a Scampia, bandiere a mezz'asta al Comune di Napoli La decisione dell'amministrazione cittadina

In segno di lutto per la tragedia di Scampia sono state esposte le bandiere a mezz’asta ai balconi di Palazzo San Giacomo e del Palazzo di Via Verdi, sedi della giunta e del consiglio comunale di Napoli.