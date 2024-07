Solidarietà agli sfollati di Scampia, in campo la Protezione civile di Caserta Avviata la raccolta di beni di prima necessità per le famiglie fuori casa

La Protezione Civile di Caserta scende in campo al fianco della popolazione di Scampia, dopo la tragedia che si è verificata presso la Vela Celeste e che ha causato tre vittime.

Il gruppo dei volontari casertani ha lanciato una campagna per favorire la raccolta di beni di prima necessità da far recapitare alle famiglie sfollate del quartiere napoletano. Tutte le persone che vorranno donare acqua, alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, biscotti, scatolame, potranno contattare il numero della Protezione Civile (0823 273020) o recarsi al punto di raccolta, situato presso la sede del Gruppo volontari in via San Gennaro, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18. Il materiale raccolto verrà trasportato direttamente dalla Protezione Civile della Città di Caserta presso l’unico punto ufficiale a Napoli.

“Con questa iniziativa – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alla popolazione di Scampia, colpita da questa immane tragedia. Caserta è una città generosa e solidale e sono certo che anche in questa occasione saprà rispondere nella maniera migliore, con un gesto d’amore e di vicinanza nei confronti di chi sta soffrendo e ha bisogno di aiuto. Anche un piccolo gesto come quello della donazione di generi alimentari può fare la differenza. Pertanto, invito tutta la cittadinanza a dare una mano e a sostenere le famiglie sfollate di Scampia”.