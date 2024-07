Crollo alla Vela Celeste di Scampia, 800 sfollati saranno accolti nelle scuole Il piano dell'assessore Striano, che ha chiesto la collaborazione dei dirigenti

In seguito al crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia, che ha causato due decessi e tredici feriti, di cui sette minori, l’assessora all’istruzione e alle famiglie, Maura Striano, ha richiesto la collaborazione degli Istituti scolastici del Comune di Napoli della Municipalità 8.

Il crollo ha determinato lo sgombero di circa 800 residenti nel complesso per le dovute verifiche tecniche atte ad accertare la sicurezza degli spazi.

"Data la necessità di assicurare alle persone una sistemazione sicura, l’assessora Maura Striano ha richiesto ai dirigenti degli Istituti scolastici di proprietà del Comune di Napoli la dovuta collaborazione per accogliere, in via temporanea, gli sfollati nelle palestre degli Istituti. Il Comune di Napoli ha comunicato che, in ogni caso, garantirà la dovuta vigilanza degli Istituti per assicurare l’integrità degli spazi e interverrà tempestivamente in caso di danni eventuali", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.