Porta Capuana a Napoli: sorpreso a cedere la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 45enne del Burkina Faso

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato un uomo che con fare guardingo, dopo aver ricevuto una banconota da un'altra persona, ha prelevato qualcosa dalla bocca che gli ha consegnato per poi scappare alla vista degli operatori.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il predetto fino a quando, non senza difficoltà e dopo una collutazione, lo hanno bloccato, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,5 grammi e 20 euro.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 45enne del Burkina Faso con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.