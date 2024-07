Rubano i cellulari ad un uomo e una donna: arrestati tre minori L'intervento della polizia a Corso Umberto

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di essere stata colta di sorpresa da tre soggetti viaggianti a bordo di uno scooter che le avevano strappato lo smartphone dalle mani per poi allontanarsi velocemente.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti a rintracciare immediatamente i tre in via Firenze riuscendo a bloccarli dopo un breve inseguimento e trovandoli in possesso di due cellulari.

Gli agenti hanno accompagnato i tre indagati presso gli uffici di polizia dove, in quei frangenti, si è presentata una donna per denunciare il furto del proprio cellulare, avvenuto mentre percorreva il corso Umberto, da parte di tre soggetti a bordo di motoveicolo.

Dalle attività di seguito esperite dai poliziotti è emerso che i soggetti in questione erano proprio coloro che a bordo dello scooter, risultato tra l’altro provento di furto, avevano asportato i cellulari in commento.

Per tali motivi, due 16enni ed un 17enne napoletani, sono stati tratti in arresto per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione; infine, i cellulari e lo scooter sono stati restituiti ai legittimi proprietari.