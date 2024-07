Campania, Anas: Chiusura rampe di collegamento sulla Milano-Napoli Interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione

A partire da lunedì 29 luglio, per interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza delle rampe di collegamento tra la SS162dir “del centro direzionale” e l’autostrada A1 “Milano-Napoli”, si renderanno necessarie chiusure al traffico progressive delle rampe di collegamento, in ingresso o in uscita, in maniera non contemporanea.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 7.00 di lunedì 29 sarà chiusa la rampa, in corrispondenza del km 4,280, di uscita dalla SS162dir, in direzione “centro direzionale” verso l’autostrada A1 “Milano-Napoli”, con deviazione della circolazione con uscita allo svincolo ‘centro direzionale’ per il rientro sulla SS162dir in carreggiata direzione Acerra, come indicato con segnaletica in loco.

A seguire, in funzione dell’avanzamento dei lavori, si procederà, in maniera progressiva, all’interdizione delle altre rampe, indicate da segnaletica in loco, fino al prossimo 31 agosto.

Il periodo di agosto è individuato in ragione della diminuzione del traffico dell’area del Centro Direzionale connesso alle ferie estive ed è stato condiviso nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, nel corso di un COV – sotto l’egida della Prefettura di Napoli – alla presenza di Istituzioni, Enti e Forze dell’Ordine locali, compreso il Comune di Napoli e la Società Autostrade per l’Italia.

Tali interventi sui giunti di dilatazione – per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro – si sommano agli interventi già eseguiti nei mesi scorsi a partire dallo scorso aprile per la nuova pavimentazione di tratti saltuari dell’arteria stradale (lunga oltre 18 km) compresi alcuni svincoli di collegamento con l’autostrada, per un investimento di circa 4 milioni di euro.

Tutte queste attività permettono di potenziare in maniera significativa gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura stradale.