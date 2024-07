Sorpreso a rubare uno scooter: arrestato un 45enne Interventi fulmineo della polizia nel quartiere Sanità a Napoli

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in vico Croce ai Miracoli hanno notato un uomo che stava armeggiando su motoveicolo in sosta. Lo stesso, una volta riuscito ad accendere lo scooter, si è poi dato alla fuga in direzione di via Foria.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti, dopo un breve inseguimento terminato in piazza Garibaldi, hanno raggiunto e bloccato il ladro che è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.

Per tali motivi, l’indagato, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato; infine, lo scooter è stato restituito al proprietario.