Esplode bombola del gas, 69enne ricoverato in codice rosso al Cardarelli Illesa la moglie che era con lui al momento della deflagrazione

Grave incidente domestico in un'abitazione di via Antonio Cinque a Napoli. Un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito per l'esplosione di una bombola di gas.

Per il ferito si è reso necessario il ricovero all'ospedale Cardarelli: illesa, invece, la moglie di 66 anni che si trovava con lui al momento della deflagrazione.

Il 69enne è in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza la zona, ed i Carabinieri della stazione di Napoli Marianella.