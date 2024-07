Consiglio metropolitano: un minuto di silenzio per le vittime di Scampia In aula i consiglieri hanno ricordato anche i tanti feriti, tra cui sette bambini

La seduta odierna del consiglio metropolitano di Napoli, attualmente in corso nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare le tre vittime del crollo di un ballatoio alla Vela Celeste di Scampia nella tarda serata di lunedì 22 luglio: Roberto Abbruzzo, 29 anni, morto sul colpo, Margherita Della Ragione, 35 anni, deceduta all’arrivo in ospedale, e Patrizia Della Ragione, madre di Roberto e zia di Margherita, venuta a mancare nella giornata di mercoledì 24 luglio.

All’indomani dei funerali celebrati nella piazza Giovanni Paolo II di Scampia, in aula i consiglieri hanno ricordato anche i tanti feriti, tra cui sette bambini e, in particolare, le due cuginette Patrizia e Mya di 7 e 4 anni, ricoverate in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli.