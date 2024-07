Vico Equense: nonostante il divieto entra in casa e distrugge tutto I carabinieri arrestano un 44enne

Siamo a Vico Equense, è notte e i carabinieri della locale stazione percorrono le strade della meravigliosa cittadina della penisola sorrentina. A un certo punto la gazzella nota un uomo, lo riconoscono. Si tratta di un 44enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è in evidente stato di agitazione psicofisica e percorre a piedi una traversa di via Avellino. I carabinieri decidono di bloccarlo e vogliono ricostruire la vicenda.

Poco prima, infatti, il 44enne era stato a casa della propria madre ma non avrebbe potuto. Lui, infatti, era sottoposto al divieto di avvicinamento della parte offesa divieto ma nonostante il provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria aveva fatto irruzione nell’appartamento dell’anziana madre.

Casa a soqquadro e mobili danneggiati dopo l’ennesima richiesta di denaro per poi andar via. I carabinieri lo hanno arrestato e ora il 44enne è in attesa di giudizio.