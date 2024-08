Rissa tra svedesi e napoletani: la polizia denuncia otto persone Devono rispondere di rissa aggravata e lesioni personali

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Dante, sono intervenuti in via Goethe per la segnalazione di una rissa.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno inziato a raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione dei fatti accertando, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale presente sul luogo teatro dell’evento delittuoso, che, poco prima, vi era stata una lite, iniziata all’esterno di un garage e poi proseguita sulla pubblica via, a seguito di un alterco scaturito da futili motivi tra gli occupanti di un’autovettura e gli addetti del garage in questione.

Proprio grazie alle attività esperite, gli operatori sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad identificare 8 soggetti, di cui 4 di nazionalità svedese e 4 napoletani, tra i 21 e i 56 anni, che sono stati, pertanto, deferiti all’A.G. procedente per per rissa aggravata e lesioni personali aggravate.