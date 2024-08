Bimbo di 5 anni cade dal balcone, è gravissimo: ecco cosa è successo, si indaga Il piccolo era con la nonna, da chiarire dinamica e responsabilità

Un bambino di circa 5 anni è caduto poco fa da un balcone a Sant'Anastasia, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santobono di Napoli con un'ambulanza scortata dagli stessi militari dell'Arma.

La nonna per prima ha dato l'allarme

Il bambino, di 5 anni, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato dalla propria abitazione posta al secondo piano di via Donizetti. Il piccolo é stato immediatamente soccorso dalla nonna che era presente in casa e da alcuni passanti. Il 118 ha trasportato il bambino al Santobono di Napoli in codice rosso: è in pericolo di vita. È in corso il sopralluogo da parte dei carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Al Santobono operazione d'urgenza per salvare il piccolo

Il bambino di 5 anni caduto dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una palazzina, a Sant'Anastasia, nel Napoletano, è stato sottoposto a Tac e operato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli: le sue condizioni restano critiche ed è in pericolo di vita. Il bambino era in compagnia della nonna e del fratellino di 8 anni. La madre era a lavoro mentre il papà lavora all'estero. Il sopralluogo dei carabinieri è terminato. La pista dell'incidente è quella prevalente. I militari hanno compiuto degli accertamenti anche sull'immobile e in particolare sullo stato delle ringhiere del palazzo.